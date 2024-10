Reuters Sergio Pérez

NOS Sport • vandaag, 10:17 Horner hint op einde Pérez bij Red Bull: 'Komt een moment voor moeilijke beslissing'

Red Bull-teambaas Christian Horner twijfelt over de toekomst van Sergio Pérez bij het Oostenrijkse team. De Mexicaanse coureur eindigde afgelopen weekend in zijn thuisland als zeventiende en pakte weer geen punten voor Red Bull in het constructeurskampioenschap.

Pérez heeft een doorlopend contract, maar daarin zijn ook prestatieclausules met ontbindende voorwaarden in opgenomen.

"Er komt een moment dat er moeilijke beslissingen worden genomen", zei Horner na afloop van de race in Mexico. "Het weekend van Pérez was verschrikkelijk. Er ging niets goed bij hem. Hij weet dat de Formule 1 een resultaatgerichte onderneming is en dat als je niet presteert de schijnwerpers onvermijdelijk op jou gericht zijn."

Naar derde plaats

Doordat Pérez dit seizoen al vijf keer buiten de punten viel door zijn matige prestaties is Red Bull in het constructeurskampioenschap (WK-stand voor teams) naar de derde plek gezakt.

"Als team hebben we beide auto's nodig om punten te scoren. Dat is het wezen van de Formule 1", zei Horner daarover.

Voor het afgelopen raceweekend ging Pérez al in op de suggestie dat hij mogelijk zijn stoeltje zou verliezen.

"Natuurlijk voel ik de druk en geeft dat stress, maar het is belangrijk om me af te sluiten voor de buitenwereld. Ik focus op dingen waar ik invloed op heb en negeer de rest, zoals de negatieve verhalen in de media. Mijn job is in de cockpit."

Nog geen wijziging komend weekend

Het is dus de vraag of en wanneer Red Bull de Mexicaan aan de kant schuift. Bij de grand prix van Brazilië, aankomend weekend, zal er nog geen wijziging te zien zijn, zei de teambaas.

"We zullen zo goed mogelijk blijven samenwerken met 'Checo'. Ik denk dat we er dit seizoen alles aan gedaan hebben om hem te steunen en dat zullen we in Brazilië blijven doen."