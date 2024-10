Reuters

NOS Sport • vandaag, 22:46 Verstappen levert in Mexico kostbare WK-punten in, Sainz domineert race

Max Verstappen heeft tien kostbare punten verloren op Lando Norris in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1. De Nederlander werd zesde in de Grand Prix van Mexico, waar hij twee keer een tijdstraf van tien seconden kreeg omdat hij in twee bochten te agressief was richting zijn Engelse titelrivaal van McLaren.

Carlos Sainz leverde Ferrari ondertussen onbedreigd de tweede zege op rij op. Zijn teamgenoot Charles Leclerc leek lange tijd tweede te worden, maar werd acht ronden voor het einde gepasseerd door Norris.

Goede start

Verstappen was goed weg bij de start en pakte na een lange sprint richting de eerste bocht de leiding. Hij duwde Sainz wel een beetje wijd, waardoor de Spanjaard de tweede bocht afsneed en de eerste positie terug moest geven.

Daar hoefden Alexander Albon en Yuki Tsunoda zich geen zorgen over te maken. De twee raakten elkaar en lagen allebei meteen uit de race. De safetycar kwam meteen op de baan.

Reuters

Bij de herstart pakte Verstappen meteen een voorsprong van een seconde. Toch was Sainz er na twee rondjes al voorbij, met een prachtige uitremactie. Het ontketende een pittig gevecht, want Norris en Leclerc sloten aan. Norris zette de aanval in, Verstappen counterde op een risicovolle manier en beide titelrivalen schoten van de baan, waardoor Leclerc naar de tweede plek ging.

De wedstrijdleiding was onverbiddelijk en gaf Verstappen twee tijdstraffen van tien seconden. Zijn pitstop duurde daarna in totaal 24 seconden.

Inhaalrace

Verstappen lag bijna helemaal achteraan na zijn pitstop en moest beginnen aan een inhaalrace. Na veertig ronden lag hij op de zesde plek.

Ferrari controleerde ondertussen de race, met Sainz zeven seconden voor Leclerc. Sainz klaagde wel even over de radio dat er iets niet goed klonk aan zijn motor.

Ondertussen begonnen ook de weergoden zich met de GP te bemoeien. Het werd na 46 ronden donker boven het circuit en er leken wat druppeltjes te vallen.

De regen zette niet door en Verstappen bleef op de zesde plek, ondanks dat Mercedes-rijders George Russell en Lewis Hamilton elkaars leven zuur maakte in een onderling gevecht om plek vier en vijf. Hamilton won het duel.

Leclerc schiet van de baan

In de slotfase zette Norris de aanval in op de tweede plek van Leclerc. De Engelsman liep hard in, waarna Leclerc zich vergaloppeerde in de laatste bocht. De Monegask schoot even van de baan en verloor de positie.

Leclerc pakte in de slotfase nog wel het bonuspunt voor de snelste raceronde op een nieuwe set banden.

Ook lokale held Sergio Pérez deed een poging om de snelste ronde te pakken. Deze slaagde niet, en hij eindigde het dramaweekend op de allerlaatste plaats.