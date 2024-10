Reuters

NOS Sport • vandaag, 00:52 Verstappen na forse tijdstraf in Mexico: 'Ga mijn mening niet geven' Louis Dekker verslaggever Formule 1

Max Verstappen oogde een half uur na de Grand Prix van Mexico, waarin hij zesde werd en in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1 tien punten toe moest geven op Lando Norris, meer gelaten dan gefrustreerd. Beslissend in het verloop van de race was de dubbele tijdstraf van twintig seconden die hij kreeg na duels met Norris.

"Ik vind twintig seconden erg veel", aldus Verstappen. "We hebben elkaar niet geraakt. Het waren gewoon stevige raceduels, maar ik ga er niet om huilen of over mekkeren. Vorige week in Austin was het kennelijk goed, nu krijg ik twintig seconden. Het is niet anders."

"Ik ga mijn mening over deze straffen niet geven. Dat is niet waar het om draait. Het grootste probleem is dat we er vandaag op beide banden niet aan te pas kwamen: de mediums en de hards werkten allebei niet. En het helpt natuurlijk niet dat ik vrijdag bijna geen ronde heb kunnen rijden."

In de resterende vier Formule 1-races (Brazilië, Las Vegas, Lusail en Abu Dhabi) verdedigt Verstappen een voorsprong van 47 punten op de Engelsman Norris.

Het venijn zat zaterdagmiddag na de kwalificatie al in de staart, tijdens een ontmoeting met de Nederlandse pers in het gastenverblijf van Red Bull Racing. Verstappen kreeg daar de vraag of hij in de slotfase van het seizoen alleen nog maar bezig is met McLaren-rivaal Norris.

"Nee. Ik probeer altijd en overal het beste resultaat eruit te slepen. Ik ga niet voorzichtiger rijden. Als je kijkt naar de WK-stand ligt de druk meer bij hem, maar ook bij mij staat die er vol op."

Somber

Verstappen was zaterdag opgewekt uit zijn RB20 gestapt, verrast door een tweede startplek na desastreuze trainingen met veel problemen. Maar zelfs na die meevaller klonk hij somber over de resterende races. "Misschien kan ik er dit jaar nog eentje winnen. De GP van Qatar zou kunnen, maar daar is McLaren waarschijnlijk ook ijzersterk."

Op de stelling dat de race in Qatar er niet meer toe doet omdat hij in Las Vegas toch al zijn titel heeft geprolongeerd, reageerde Verstappen met een lach. "Ja, dat hoor ik dus iedereen zeggen. Dan zeg ik: doe dat zelf maar even dan. Veel succes!"

Norris over tijdstraffen: 'Max werd terecht bestraft' Lando Norris reageerde na de race ook op de tijdstraffen van Max Verstappen. "Ik hoef er niet veel over te zeggen, want het sprak voor zichzelf. Ik ga elke keer de race in met de verwachting dat het zware duels worden met Max. Ik wil harde, maar wel eerlijke duels met hem uitvechten. Vandaag was het niet fair en daarom is hij ook bestraft." Norris reed niet helemaal vrij rond in Mexico. "Ik had het gevoel dat ik botsingen moest voorkomen, met dat gevoel rijd je liever niet. Vandaag ging hij twee keer een stap te ver. Ik hoop dat Max dat ook toegeeft."

Ondanks een raketstart en het veroveren van de leiding was Verstappen kansloos in Mexico. Na een aanval in de eerste ronde kwam hij alleen nog maar toe aan verdedigen. De Ferrari's waren hem te machtig, maar in het duel met Norris beet hij fel van zich af.

Té fel, oordeelde de wedstrijdleiding. Twintig seconden straf. Weg podiumkans. Verstappen kwam na een mislukte race als zesde over de streep op Autódromo Hermanos Rodriguez, het circuit waar hij al vijf keer won. De ongelofelijke statistiek na de zege van Carlos Sainz: Verstappen heeft tien grand prixs op rij niet gewonnen.

"De eerste straf was een vraagteken", oordeelde Verstappen. En de tweede? "Ach, het is wat het is. Het probleem is dat de auto te langzaam is en daardoor beland ik in deze situaties. En ik ga mijn rijstijl niet veranderen."

Meer dan een zesde plaats zat er uiteindelijk niet in. "Aanvankelijk kon ik nog redelijk terugvechten, maar Hamilton en Russell (Mercedes) waren te snel en te ver weg. Ik had te weinig grip, het remmen ging niet lekker, ik gleed alle kanten op. Het was een zware race."

Aanpassingen aan de auto

Over een week krijgt Verstappen in Brazilië de kans om een eind te maken aan zijn moeizame reeks, maar het is lang geleden dat hij ergens als favoriet aan de start verscheen. En: er komt waarschijnlijk nog gridstraf aan voor aanpassingen aan zijn auto, voorspelt hij.

"Die kans is groot. We moeten nog even goed kijken hoe lang de dingen die we hebben het nog uithouden. Maar ik hoop dat we in Brazilië iets beter voor de dag komen."