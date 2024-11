ANP

In onvoorspelbaar F1-seizoen kan ook Piastri beslissend zijn: 'Stressvol, maar mooi'

In het geweld van de ontknoping van dit F1-seizoen kan geen coureur zich verstoppen. In de laatste vier grands prix kan iedereen - bedoeld of onbedoeld - een rol spelen in het beslissen van de strijd tussen Max Verstappen en Lando Norris.

Dat geldt zeker ook voor Oscar Piastri, de nummer twee van McLaren, die zijn teamgenoot Norris zo veel mogelijk moet helpen om het gat van 44 punten met Verstappen te dichten, te beginnen vandaag in Brazilië.

"Ik ben een van de coureurs die een sleutelrol kan vertolken, maar ik ben niet de enige", aldus Piastri, die zelf vierde staat in het WK. "Ook de rijders van Ferrari, Mercedes en zelfs Sergio Pérez kunnen de titelstrijd nog beïnvloeden."

Uitgestelde kwalificatie begint zo Gisteren regende het keihard in Brazilië, waardoor de kwalificatie niet door kon gaan. Die wordt om 11.30 uur ingehaald. De race zou om 18.00 uur beginnen, maar is vervroegd naar 16.30 uur.

Maar toch, hoe belangrijk Piastri's rol nu is, werd gisteren wel duidelijk in de sprintrace in São Paulo. Piastri was op weg naar de overwinning, maar ging uiteindelijk opzij voor Norris. Die schreef daarmee een extra puntje bij in de WK-stand.

In zijn lot als tweede coureur heeft Piastri zich al een tijdje geschikt. Toch kan hij nog steeds enorm van dit F1-seizoen genieten. "Een hoop coureurs doen bovenin mee. Dit seizoen ging je elk weekend in met het idee dat je zomaar zou kunnen winnen. Dat maakt dit jaar stressvol, maar wel heel leuk."

Winnen lukte Piastri in zijn tweede seizoen in de Formule 1 twee keer, eerst in Hongarije en daarna in Azerbeidzjan. "Je weet ook elk weekend dat het een zware race gaat worden. In Bakoe moest ik er zó hard voor knokken. Daardoor smaakte de overwinning extra zoet en was het een van de mooiste dagen uit mijn sportcarrière en misschien zelfs mijn leven."

Ontwikkelen

Piastri werd vorig jaar als talent naast Norris gezet. Hij maakte meteen indruk, maar het lukte hem nog niet altijd om stabiel te zijn. "Ik wist aan het begin van dit seizoen dat ik in veel opzichten moest verbeteren. Dat had vooral te maken met het kwalificeren en met mijn bandenmanagement. Daar heb ik nu grote stappen in gezet."

Dat jonge coureurs zich snel kunnen ontwikkelen, bewijzen Franco Colapinto, Liam Lawson en Oliver Bearman dit seizoen ook. De twee maken in hun eerste races in de Formule 1 indruk met hun hongerige en avontuurlijke rijstijl.

"Het is grappig hoe het soms werkt in deze sport", zegt Piastri over de kansen voor jonge coureurs. "Aan het begin van dit seizoen waren er nul rookies, aan het begin van het volgende seizoen zitten er vijf in een stoeltje."

"Uiteindelijk gaat het erom wie er hard kan en wil racen. Dat is altijd zo geweest, van de tijd van Mika Häkkinen en Ayrton Senna tot die van Lewis Hamilton en Fernando Alonso. De snelsten rijden uiteindelijk vooraan."

Piastri over tijdfstraffen Verstappen In de Grand Prix van Mexico kreeg Max Verstappen een dubbele tijdstraf voor zijn rijgedrag in duels met Lando Norris. Dat deed een hoop stof opwaaien. Ging Verstappen te ver? Piastri vindt van wel. "We houden allemaal van hard racen, maar je moet uitkijken dat je niet te ver gaat. Dat gebeurde in Mexico wel. Zeker het tweede incident was over het randje." "Natuurlijk mag je het de ander moeilijk maken om je in te halen, maar je mag iemand niet de baan afduwen. Dan dreigen er crashes."