NOS Sport • vandaag, 15:35 • Aangepast vandaag, 17:43 Norris wint sprintrace in Brazilië en loopt drie punten in op bestrafte Verstappen

Lando Norris heeft de sprintrace van de Grand Prix van São Paulo gewonnen. De McLaren-rijder reed lange tijd tweede achter teamgenoot Oscar Piastri, maar werd in de slotfase voorgelaten.

Daarmee zou de Brit twee punten in zijn gelopen op Max Verstappen. De Nederlandse titelverdediger werd op Interlagos derde, nadat hij Ferrari-coureur Charles Leclerc had weten te passeren. Na afloop kreeg Verstappen echter een tijdstraf van vijf seconden omdat hij te hard had gereden tijdens de virtual safety car-situatie. Daardoor zakte hij naar de vierde plaats en verloor hij uiteindelijk drie punten op zijn grote concurrent.

Het gat tussen Verstappen en Norris in de WK-stand bedraagt nu 44 punten, met nog vier grands prix te gaan.

Piastri gooide vanaf de poleposition meteen de deur dicht bij de start en hield de leiding, voor Norris. Leclerc werd op de hielen gezeten door Verstappen, maar de top vier was niet veranderd ten opzichte van de start.

Norris gaf na enkele ronden aan dat hij sneller was dan zijn teamgenoot, waarmee hij doelde op een stalorder. Norris strijdt immers om de wereldtitel en kan elk punt gebruiken. Ondertussen bleven Leclerc en Verstappen in de buurt van Norris. "Blijf doen wat je doet", zei het team over de radio tegen Norris. "Yeah, whatever", was het cynische antwoord.

In de negende ronde kreeg Piastri de opdracht om Norris binnen een seconde te laten, waardoor Norris ook het DRS-voordeel kreeg en zijn achtervleugel open mocht zetten op het rechte stuk voor meer topsnelheid.

Leclerc kwam er niet voorbij, en Verstappen kon op zijn beurt niet profiteren van enkele foutjes van Leclerc.

Met nog zes ronden te gaan pakte Verstappen alsnog de derde plek over van Leclerc, waarna hij de jacht opende op de McLarens. Het plan van de oranje-brigade was om Norris in de laatste ronde voorbij Piastri te laten.

Ondertussen begon de Ferrari-motor in de Haas van Nico Hülkenberg te roken, waarna de Duitser de auto aan de kant zette.

Twee ronden voor het einde van de race liet Piastri Norris alsnog voor, en daarna kwam er pas een virtual safety car. De neutralisatie betekende het einde van de kansen voor Verstappen om nog tweede te worden. Uiteindelijk werd het dus een vierde plek voor Verstappen.