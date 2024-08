Reuters Max Verstappen feliciteert Lando Norris

NOS Sport • vandaag, 16:34 Verstappen wint voor het eerst niet in Zandvoort: zege in GP van Nederland naar Norris Bas de Wit Formule 1-redacteur in Zandvoort

Het is Max Verstappen niet gelukt om voor de vierde keer op rij de Grand Prix van Nederland te winnen. Hij moest in zijn 200ste race in de F1 ruimschoots buigen voor McLaren-coureur Lando Norris. Charles Leclerc werd derde.

Verstappen won de voorgaande drie edities van de Nederlandse GP, die in 2021 weer op de Formule 1-kalender was gezet. Een vierde zege zat er niet in. Daardoor is Jim Clark nog altijd de enige coureur die viermaal de beste was in Zandvoort.

In de WK-stand staat Verstappen nog steeds ruim voor op nummer twee Norris. Het gat is na vandaag 70 punten. Er zijn dit seizoen nog negen races te gaan.

NOS De WK-stand

De race begon nog uitstekend voor Verstappen. Nog voor hij de Tarzanbocht indraaide lag de Limburger al aan kop, de plek waar hij in Zandvoort de laatste jaren eigenlijk altijd reed.

Het kwam in de eerste meters niet eens tot een echt duel met Norris, de Red Bull was gewoon een stuk sneller weg.

Dat was fijn voor het overgrote (oranje) deel van de 92.000 mensen op de tribunes. Die waren na de eerste twee pittige regendagen en een ietwat teleurstellende tweede plek voor Verstappen in de kwalificatie toe aan een opsteker.

Verstappen was voor de eerste keer sinds de GP van Nederland weer wordt gereden niet de gedoodverfde winnaar in Zandvoort. Zijn schild van onoverwinnelijkheid is namelijk al een tijdje afgebrokkeld.

Verstappens Red Bull is dit seizoen veel kwetsbaarder dan vorig jaar. En de wagens van de grote concurrenten, vooral die van McLaren, zijn sterk verbeterd.

Reuters De start in Zandvoort

Verstappen doet zelf bepaald niet geheimzinnig over zijn veranderde status. Zelfs tijdens zijn rondrit op een praalwagen voor het publiek, een uur of twee voor de race, liet hij zich niet verleiden tot al te zelfverzekerde uitspraken. "Ik heb hier altijd goed gepresteerd, maar vandaag wordt het moeilijker."

Banden

Dat viel in de eerste rondes na die sterke start eigenlijk nog best mee. Maar na een ronde of vijftien voelde Verstappen de grip op zijn wagen snel minder worden. Zijn voorbanden sleten veel eerder dan gehoopt op het Zandvoortse asfalt. De scherpe (kom)bochten werden voor Verstappen met de minuut moeilijker te begaan.

Norris maakte daar koeltjes gebruik van. Een eerste inhaalpoging mislukte, omdat Verstappen knap verdedigend werk leverde. Bij poging twee was het raak en reed Norris met gemak rechtsom langs de RB20.

Voor Verstappen was het daarna zaak om de schade te beperken. Om de afstand tot Norris minimaal te houden, zodat hij met nieuwe banden en een tactische truc nog wat kon uitrichten.

Maar zijn banden bleven hem dwarszitten en het gat werd groter, Verstappen gaf het over de boordradio een paar keer aan: op deze manier is het niet te doen.

En dus riep zijn team hem na 28 rondes naar binnen, voor een set nieuwe harde banden. Norris dook een rondje later de pitstraat in en behield zijn voorsprong op Verstappen.

De 200ste race van Verstappen Verstappen won 61 races, werd 31 keer tweede en 16 keer derde

Verstappen won 30.5 procent van de GP's waar hij aan meedeed

Verstappen won drie keer op Zandvoort, even vaak als Jackie Stewart en Niki Lauda

Alleen Jim Clark won vier keer op Zandvoort (1963, 1964, 1965 en 1967)

Achter die twee joeg Piastri, die kort voor de zomerstop zijn eerste grand prix-zege boekte, op nummer drie Charles Leclerc. De Ferrari-coureur won de strijd om de derde plek met een kleine voorsprong.

Geen kans voor Verstappen

De strijd om de overwinning was veel minder spannend. Voor Verstappen bleek het onbegonnen werk om het Norris moeilijk te maken. Zijn McLaren was voor de race in Zandvoort nog voorzien van een heel pakket aan updates en zodoende nog sterker dan voor de zomerstop.

Met nog twintig rondes te gaan was het gat tussen Norris en Verstappen zo'n vijftien seconden. Dat verschil wist Norris in de slotfase zelfs nog iets uit te breiden, waardoor de Zandvoortse hegemonie van Verstappen werd doorbroken.

"Ik kan ze niet allemaal winnen", zei Verstappen na de race tegen het publiek. "Ik ben blij met P2. We hadden een goede start en probeerden daarna alles, maar het was duidelijk dat we niet snel genoeg waren."