Dienstplicht voor vrouwen en meer loon: dit verandert in 2020

Van vier naar twee belastingschijven en kortingen omhoog

Er zijn voortaan nog maar twee in plaats van vier belastingschijven. Schijf 2 en 3 hadden al hetzelfde tarief, dus er waren drie tarieven. Maar er blijven er nog maar twee over. Belastingschijf 1 gaat tot 68.508 euro en is 37,35 procent. Belastingschijf 2 is voor al je inkomen daarboven en is 49,5 procent.

Tegelijkertijd gaan de algemene heffingskorting en de arbeidskorting omhoog. Dat zijn kortingen op je inkomstenbelasting. Door deze belastingmaatregelen hou je netto meer over. Iemand die 25.000 bruto verdient, gaat er jaarlijks netto 380 euro op vooruit. Iemand die 45.000 euro verdient, houdt 640 euro extra over en voor iemand die 65.000 euro verdient is dat 690 euro.

Zelfstandigenaftrek omlaag

Om de fiscale verschillen tussen zzp'ers en werknemers kleiner te maken, gaat de zelfstandigenaftrek omlaag. Zzp'ers krijgen dus minder korting op hun inkomstenbelasting. De aftrek daalt met 250 euro naar 7030 euro. De komende jaren gaat die in stapjes verder omlaag, naar uiteindelijk 5000 euro in 2028.

Omdat tegelijkertijd de arbeidskorting en algemene heffingskorting omhooggaan, gaan ook de meeste zzp'ers erop vooruit in 2020.

Energiebelasting omlaag

De 'vermindering energiebelasting' is een vaste korting op de energiebelasting voor ieder huishouden. Die korting gaat fors omhoog, van 258 euro naar 436 euro. Je betaalt dus minder belasting op je energie.

Tegelijkertijd gaat de belasting op gas iets omhoog en de belasting op elektriciteit iets omlaag. Dat is om duurzaam energiegebruik te stimuleren. Een gemiddeld huishouden gaat door deze maatregelen 100 euro per jaar minder energiebelasting betalen.

Btw elektronische kranten en boeken omlaag

De btw op papieren kranten en boeken was al 9 procent. Maar e-books en digitale kranten vielen nog altijd onder het hoge btw-tarief van 21 procent. Dat verandert nu. Ook voor de elektronische varianten betaal je voortaan nog maar 9 procent.

Maximale hypotheekrenteaftrek weer lager

Al een paar jaar gaat de maximale hypotheekrenteaftrek stap voor stap omlaag. In 2020 gaat die van 49 naar 46 procent. Alleen mensen met een inkomen in de hoogste belastingschijf (boven de 68.500 euro) kunnen hierdoor minder hypotheekrente aftrekken.

Hogere motorrijtuigenbelasting voor 'vieze' diesels

Je gaat 15 procent meer motorrijtuigenbelasting betalen als je in een oudere dieselauto rijdt. De overheid wil daarmee het gebruik van vervuilende auto's minder aantrekkelijk maken.

Het gaat om diesels die meer dan 5 milligram fijnstof per kilometer uitstoten, of diesels die geen roetfilter hebben als de uitstoot onbekend is. Meestal zijn dat diesels van tien jaar of ouder. Gemiddeld kost het je 225 euro per jaar extra.

Bijtelling elektrische auto omhoog

De bijtelling voor een elektrische auto van de zaak gaat omhoog. Het was 4 procent over de eerste 50.000 euro van de catalogusprijs en 22 procent over het bedrag daarboven. Dat wordt 8 procent over de eerste 45.000 euro en 22 procent over het bedrag daarboven.

Accijns op brandstof omhoog

De accijns op brandstoffen gaat wat omhoog. Voor benzine betaal je 1,26 cent per liter meer. Voor diesel 0,793 cent en voor lpg 0,298 cent.