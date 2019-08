Zelfstandigenaftrek wordt fors verlaagd

Koopkracht gemiddeld 2 procent omhoog

Met de beperking van de belastingaftrek voor zelfstandigen moet een deel van 3 miljard euro aan lastenverlichting voor burgers worden betaald. Die lastenverlichting wordt ook voor een belangrijk deel gefinancierd door het bedrijfsleven meer winstbelasting te laten betalen dan eerder de bedoeling was.

Het kabinet wil vooral de middeninkomens tegemoetkomen. Het voorziet een gemiddelde stijging van de koopkracht met zo'n 2 procent. Het hele pakket maakt deel uit van de belastingmaatregelen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd en waarover de regeringspartijen gisteravond in grote lijnen overeenstemming bereikten.

Woningmarkt

De coalitie is het verder eens over extra maatregelen om de woningmarkt te stimuleren en meer mensen aan een huis te helpen, vooral starters. Daarvoor wordt vanaf volgend jaar structureel 100 miljoen euro extra uitgetrokken.

Ook willen de regeringspartijen volgend jaar eenmalig nog eens 1 miljard euro besteden aan dit doel. Dat bedrag is vooral bedoeld voor specifieke knelpunten in regio's. Het gaat daarbij ook om maatregelen die tegemoet moeten komen aan de uitspraak van de Raad van State over stikstof. Door die uitspraak staat een groot aantal bouwprojecten op losse schroeven.