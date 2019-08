Coalitie is het eens over verbeteren koopkracht lage inkomens

De coalitiepartijen zijn het in grote lijnen eens over de belastingmaatregelen die ertoe moeten leiden dat de koopkracht volgend jaar eerlijk verdeeld wordt. Ook over het verbeteren van de woningmarkt, met name voor starters, zitten ze op één lijn.

Dat bleek vanavond na overleg op het ministerie van Financiën. "We hebben weer stappen gezet op weg naar Prinsjesdag", zei premier Rutte na afloop. Op de derde dinsdag in september is er vrijwel zeker goed nieuws voor de koopkracht van de lage en middeninkomens. Ook gaat er geïnvesteerd worden in de economie en de woningmarkt.

De ministers en fractievoorzitters wilden na afloop niet veel kwijt over de precieze inhoud van de plannen. Ze verwezen allemaal naar Prinsjesdag, de dag waarop het de bedoeling is dat alle kabinetsplannen naar buiten komen.

"We zijn heel ver gekomen", zei D66-fractievoorzitter Jetten. "We willen woningen bereikbaar maken voor starters, nou dat ziet er allemaal goed uit." Ook CDA-voorzitter Heerma was positief: "We zijn hard aan de slag, met ambitie voor de toekomst van Nederland."

Winstbelasting

Het is nog onduidelijk of de eerder aangekondigde verlaging van de winstbelasting voor bedrijven komend jaar al doorgevoerd wordt. Door die maatregel uit te stellen of uit te smeren over langere tijd zou het kabinet geld overhouden om de koopkracht van de lage en middeninkomens te verbeteren.

Het overleg stond onder tijdsdruk, omdat het Belastingplan 2020 morgen naar de Raad van State moet voor advies, om op tijd klaar te zijn voor Prinsjesdag. Het kabinet wil morgen, bij de wekelijkse ministerraad op vrijdag, alles afronden.

Fonds

Op het ministerie werd niet meer gesproken over de uitgelekte plannen voor een speciaal fonds om de komende jaren grote investeringen te doen in de infrastructuur en de woningbouw. Dat fonds zou gevuld moeten worden met geleende miljarden. Door de lage rente is het voor de overheid erg aantrekkelijk om geld te lenen.

In de loop van de dag bleek dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het nog lang niet eens zijn over zo'n fonds. Dat het uitlekte leidde tot onderlinge wrevel, zegt politiek verslaggever Arjan Noorlander: "Omdat het op straat lag, kregen ze er ruzie over. Nu praten ze er maar even niet meer over."