Belasting op gas omhoog: wat betekent dat voor je portemonnee?

De belasting op gas gaat omhoog, terwijl die op stroom vrijwel gelijk blijft. Voor aardgas betalen we straks 7,9 cent per kuub meer en voor stroom komt er 0,9 cent per kWh bij. De nieuwe belastingen zijn bedoeld om het gebruik van aardgas te ontmoedigen. De overheid wil zo klimaatverandering tegengaan.

Aan de andere kant stijgt het bedrag dat mensen van de belastingdienst voor energiebelasting terug krijgen met 216 euro per jaar. Dit bedrag is onafhankelijk van de hoeveelheid energie die je verbruikt en wordt doorgaans verrekend met de leveringskosten voor stroom. Maar wat betekenen deze cijfers nou voor je portemonnee?

Rekentool

Dat verschilt nogal, omdat het energieverbruik afhankelijk is van het soort huis waar je in woont. Milieu Centraal heeft een rekentool gemaakt, waarbij iedereen zijn of haar woonsituatie kan invullen, en dan direct kan zien of hij meer of juist minder moet betalen. Ben je single en woon je in een vrij nieuw appartement? Dan ga je er relatief het meest op vooruit. Woon je met meerdere mensen in een oude, slecht geïsoleerde en vrijstaande woning, dan ga je erop achteruit.