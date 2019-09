'Werkgevers wachten met ontslag'; na 1 januari is het vaak goedkoper

Voor werkgevers die van oudere werknemers met een lang dienstverband af willen, loont het om nog even te wachten met ontslag. Vanaf januari hoeven ze minder transitievergoeding te betalen. Voor een 50-plusser kan de transitievergoeding na 1 januari 2020 meer dan halveren.

Veel bedrijfsleiders weten dat en wachten ook echt met het ontslaan van mensen, zeggen arbeidsrechtjuristen. "Een werknemer uit 1960 met twintig dienstjaren en een salaris van 3000 euro per maand, krijgt vanaf 1 januari 20.000 euro transitievergoeding mee," zegt Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS.

Als dezelfde werknemer nog in 2019 ontslagen wordt, gaat het volgens Besselink om een bedrag van 40.000 euro. Dat verschil is nu al ruim voldoende om een paar maanden extra loon van te betalen. En als een werknemer meer dienstjaren heeft of ouder is dan in dit voorbeeld, dan is het verschil in transitievergoeding nog groter.

Extra verlaging

Dat de verschillen in transitievergoeding tussen nu en 2020 hard kunnen oplopen, komt door een stapeling van maatregelen die ingaan of juist aflopen. Om te beginnen gaat op 1 januari de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in, waardoor transitievergoedingen over de hele linie lager worden.

Specifiek voor 50-plussers geldt daarbovenop dat een uitzonderingsregeling op een eerdere wet op dezelfde datum juist afloopt, want op 1 juli 2015 ging de Wet Werk en Zekerheid in. Daarin werd de transitievergoeding geïntroduceerd, die stukken lager uitviel dan de ontslagvergoedingen waarmee tot die tijd gerekend werd. Om oudere werknemers ietwat te ontzien, werd toen besloten om 50-plussers bij ontslag, in plaats van 1/3 maandsalaris, een volle maand salaris per dienstjaar te geven. Die uitzonderingsregeling loopt nu per 1 januari dus af.