Fiets van de zaak kost je straks je reiskostenvergoeding

De Fietsersbond moedigt het aan dat meer mensen op de fiets naar het werk gaan. ''Maar ga wel even goed rekenen, voordat je zo'n leasecontract aangaat", zegt Martijn van Es van de belangenclub.

"Het lijkt een elegante regeling", zegt Jan-Bertram Rietveld, loonbelastingspecialist bij accoutants- en adviseursbureau EY. "Maar als je doordenkt pakt die ongelukkig uit. Mensen die altijd op de fiets van de zaak naar kantoor gaan, kunnen geld verliezen."

Ook met auto of trein

De regeling wordt aantrekkelijker als je de fiets van de zaak slechts af en toe gebruikt voor woon-werkverkeer. Voor de dagen dat je niet fietst kun je nog wel een vergoeding krijgen voor je reis met de auto of ov.

Nadeel is dat je moet bijhouden en bewijzen wanneer je niet op de fiets gaat. "Iemand zal moeten aantonen dat hij geen gebruik heeft gemaakt van de fiets van de werkgever als hij de zakelijke kilometers, ondanks die fiets, per trein of per auto aflegt", zegt een woordvoerder van het ministerie van Financiën.

Of werkgevers zin hebben om je én een fiets van de zaak te geven én een reiskostenvergoeding voor de dagen dat je die niet gebruikt is ook nog maar de vraag. "Ik kan me voorstellen dat de werkgever dan zegt: waarom zou ik twee keer betalen? Ik geef je al een fiets, dat is genoeg", zegt Jan-Bertram Rietveld van EY.

De regeling wordt nog ingewikkelder als je een gecombineerde reis maakt. "Voor de reis met de fiets van de zaak naar het station kan geen onbelaste vergoeding worden gegeven. Voor de (verdere) reis per trein kan de werkgever 19 cent per kilometer vergoeden", aldus het ministerie van Financiën.

Combinatie van vervoermiddelen

De Fietsersbond verwacht dat de nieuwe regeling vooral aantrekkelijk is voor werknemers van grote bedrijven. "Die bieden hun medewerkers vaak een fullservicepakket - een mobiliteitspakket met een auto van de zaak of ov-abonnement in plaats van een reiskostenvergoeding. De fiets van de zaak kan dan in zo'n pakket worden opgenomen. Voor kleinere bedrijven zal dit al gauw te veel gedoe zijn", zegt Martijn van Es.

Bedrijven mogen werknemers dus zowel een fiets van de zaak, als een auto van de zaak, als een ov-abonnement geven. "Deze mogen naast elkaar worden gebruikt", zegt een woordvoerder van het ministerie van Financiën. "Juist de combinatie van verschillende vervoermiddelen kan het voor mensen aantrekkelijker maken om soms op de fiets naar het werk te gaan."

Hoge verwachtingen

Fietsfabrikanten en leasebedrijven hebben in ieder geval hoge verwachtingen. Zo denkt Leaseplan dat er door de nieuwe regeling volgend jaar zo'n 150.000 extra elektrische fietsen verkocht zullen worden.

De Fietsersbond heeft een online rekentool ontwikkeld, waar je kan bekijken of in jouw situatie een reiskostenvergoeding gunstiger is dan een leasefiets.