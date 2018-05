Zwaardere straffen voor wraakporno, kindermishandeling en andere delicten

De straffen voor bepaalde delicten zoals het aanzetten tot haat en wraakporno gaan omhoog. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kondigt hiervoor een aantal wetswijzigingen aan.

De maximumstraf voor het aanzetten tot haat, discriminatie of discriminatiegerelateerd geweld gaat van één naar twee jaar. Ook kunnen verdachten in voorlopige hechtenis worden gezet.

Mensen die seksueel beeldmateriaal gebruiken om een ander schade toe te brengen, de zogenoemde wraakporno, moeten tot twee jaar gevangenisstraf kunnen krijgen, vindt de minister. Grapperhaus reageerde begin dit jaar geschokt op het toenemend aantal gevallen van wraakporno en 'exposen'. Het zonder toestemming maken van beeldmateriaal in bijvoorbeeld kleedkamers en sauna's wordt ook afzonderlijk strafbaar gesteld.

De maximumstraf voor het deelnemen aan een criminele organisatie gaat omhoog van zes naar tien jaar als er sprake is van ernstige misdrijven zoals moord, ontvoering en handel in harddrugs.

Pooierverbod

Pooiers die illegale prostituees voor zich hebben werken, kunnen een gevangenisstraf van vier jaar krijgen. Het 'pooierschap' wordt bewezen geacht en is strafbaar als de prostituee geen vergunning heeft; dit komt neer op een pooierverbod.

Verder wil Grapperhaus dat mensen die als kind zijn mishandeld langer de tijd hebben om de dader aan te geven. De verjaringstermijn voor kindermishandeling gaat in de toekomst in op de dag dat het kind achttien is geworden. Nu gaat de termijn in op de dag dat de mishandeling is gepleegd. Ook voor deze misdrijven gaat de maximumstraf omhoog.

Advies

De maximumstraf voor woningdiefstallen overdag wordt gelijk getrokken met woningdiefstallen 's nachts en gaat van vier naar zes jaar. En het hinderen van hulpverleners zoals ambulancepersoneel, brandweerlieden en agenten gaat van één naar drie maanden.

De wetsvoorstellen van minister Grapperhaus worden nu voor advies voorgelegd aan instanties zoals de Raad voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie.