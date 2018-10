Hondenpaspoort vanaf 2020 verplicht

Elke nieuwe hond in Nederland moet vanaf 1 januari 2020 een paspoort hebben. Op die manier weten kopers waar een hond vandaan komt en welke inentingen het dier heeft gehad. Minister Schouten vindt Werelddierendag een goede aanleiding om deze en andere maatregelen op het gebied van dierenwelzijn bekend te maken.

Eerder was het streven het verplichte hondenpaspoort al dit jaar in te voeren, maar volgens het ministerie van Landbouw bleek het ingewikkelder dan gedacht om het al verplichte registratiesysteem voor honden aan het paspoort te koppelen.

Het verplichte paspoort kan alleen door een dierenarts worden afgegeven. In plaats van de fokker worden dierenartsen en erkende chippers verantwoordelijk voor een juiste registratie van de geboorte. Het is de bedoeling dat door het paspoort handelaren een buitenlandse hond niet meer als Nederlands dier kunnen verkopen.

Hammen, geen varkens

Gisteren werd al bekend dat raspaarden met geamputeerde staarten straks niet meer mogen meedoen aan tentoonstellingen en keuringen. Dat plan geldt ook voor honden.

De minister zegt ook dat ze bekijkt hoe ze het internationale transport van levende slachtdieren kan beperken. Ze praat met onder meer vervoerders, slachthuizen, boeren en dierenwelzijnsorganisaties over het vervoeren van "hammen in plaats van varkens" en het transporteren van sperma in plaats van levend fokvee.