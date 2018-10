Minister wil amputeren paardenstaarten harder aanpakken

Raspaarden met geamputeerde staarten mogen straks niet meer meedoen aan tentoonstellingen en keuringen en geen prijzen meer winnen. Op die manier wil minister Schouten een "hardnekkige gewoonte" tegengaan.

Er bestaat sinds 2001 een verbod op het couperen van paardenstaarten, dat in 2016 al eens is aangescherpt. Alleen als er een medische noodzaak is - een staartbreuk of een gezwel - mag de ingreep nog in Nederland worden gepleegd.

Schouten heeft geconstateerd dat er desondanks "nog geen sprake is van een gewenste verandering in gedrag". Vooral fokkers van trekpaarden gaan door met de amputaties, omdat dieren zonder staart hogere ogen gooien op wedstrijden. Zij ontduiken de regels door de ingreep in het buitenland te laten doen of ze beroepen zich op een medische noodzaak.

Brede steun

Schouten kreeg vandaag in de Tweede Kamer brede steun voor haar plan om bij wet te regelen dat paarden zonder staarten niet meer mogen meedoen aan keuringen en shows, ook niet als er sprake was van een legale amputatie. Zij zal binnenkort laten weten hoe haar wetsvoorstel eruit komt te zien.

Dat het couperen van paardenstaarten ondanks het verbod doorgaat, is boven tafel gehaald door Reporter Radio. Dat programma heeft sinds 2016 vijf reportages over de misstand gemaakt.

Het couperen van paardenstaarten schaadt het welzijn van de dieren. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt dat een paard zijn staart bijvoorbeeld nodig heeft bij het verjagen van vliegen. "Ook zijn de staartbewegingen onderdeel van de lichaamstaal van paarden."