Elektrische rijders proberen te ontkomen aan hogere bijtelling

Lange levertijd

Maar veel autodealers kunnen de elektrische aankopen niet "op tijd" binnen hebben. Dat komt doordat de levertijd vaak langer dan een half jaar is. Zo hebben bij Hyundai 2500 mensen een elektrische auto besteld, die ze in 2020 krijgen.

"We hebben de fabrikant om meer elektrische auto's gevraagd", zegt Mike Belinfante van Hyundai. "Dat gaat ook gebeuren. Volgend jaar krijgen we dubbel zoveel auto's als dit jaar. Dit jaar lukt niet meer, dat is nou eenmaal zo."

Er is één autofabrikant die in z'n handen wrijft vanwege de plannen van het kabinet. Tesla zegt dat een nu bestelde Model 3 volgende maand kan worden geleverd. Maar concurrenten vragen zich af of Tesla die belofte wel echt kan waarmaken.

1250 euro per jaar

"Mensen die een elektrische auto besteld hebben, maken zich grote zorgen", zegt Koos Burgman van de Vereniging Elektrische Rijders. "Het kan op jaarbasis 1250 euro schelen en dat moet uit een privéportemonnee worden betaald. Dat is serieus geld."

Bovendien mogen klanten hun bestelling niet kosteloos annuleren. Bij Hyundai moet je dan bijvoorbeeld alsnog 15 procent van de aankoopwaarde betalen.

De meeste elektrische auto's worden door zakelijke rijders besteld. Die vinden de auto's nu nog erg interessant vanwege de relatief lage bijtelling. Belinfante krijgt dan ook veel telefoontjes van klanten die willen weten of er echt niet iets aan de levertijd te doen is. "Ze willen weten waar ze aan toe zijn. De vraag is of ze dan bij ons moeten zijn of dat ze bij de politiek een loket moeten vinden."

Bovag en de Vereniging Elektrische Rijders hopen dat de Tweede Kamer de plannen voor de belastingverhoging nog tegenhoudt.