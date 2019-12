Koolmees: in januari meer loon, in doorsnee 2 procent erbij

De meeste werknemers zullen vanaf januari een iets hoger nettoloon hebben. Volgens minister Koolmees van Sociale Zaken zal het bedrag op het loonstrookje van mensen met een modaal inkomen ongeveer 2 procent hoger zijn dan in december.

Die stijging is het gevolg van de lastenverlichting die het kabinet met Prinsjesdag heeft aangekondigd. Zo gaan de algemene heffingskorting en de arbeidskorting omhoog. Die verbetering staat los van de salarisverhoging die mensen mogelijk nog krijgen vanuit hun cao of bedrijf.

Mensen met een bovenmodaal salaris profiteren bovendien van de stelselwijziging in de loonbelasting, waardoor er nog maar twee belastingschijven overblijven. Daarmee wil het kabinet het meer lonend maken om te gaan werken of om meer te gaan werken.

Omdat de zorgtoeslag iets omhoog gaat, hebben mensen met een uitkering ook iets meer te besteden. Gepensioneerden gaan er volgens Koolmees ook iets op vooruit, al kunnen de meeste pensioenfondsen niet indexeren.

Koopkracht vooruit

Of mensen er uiteindelijk ook in koopkracht op vooruit gaan, hangt van de prijsontwikkeling af. De verwachting is dat de lonen volgend jaar harder stijgen dan de prijzen. Uit ramingen die het CPB vandaag heeft gepresenteerd, valt af te leiden dat een gemiddeld huishouden er in 2020 zo'n 2,1 procent in koopkracht op vooruit gaat.

Koolmees waarschuwt voor te hoge verwachtingen, omdat niemand precies kan voorspellen wat er komend jaar allemaal gebeurt. Zo heeft het krijgen van een bonus of het verliezen van een baan een veel groter effect op de portemonnee van iemand dan deze lastenverlichting.