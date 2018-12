Tweede Kamer: partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar

De Tweede Kamer wil de partneralimentatie terugbrengen van twaalf jaar naar vijf jaar. Een initiatiefwet van VVD, D66 en PvdA krijgt steun van in ieder geval GroenLinks, PVV en SP. Dat bleek tijdens een Kamerdebat.

De meerderheid van de Kamer vindt dat nu in te veel gevallen ex-echtgenoten, veelal mannen, onterecht twaalf jaar alimentatie moeten betalen terwijl hun ex-echtgenote zelf financieel goed kan rondkomen. Ook vinden de partijen het meer van deze tijd om uit te gaan van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.

Geen terugwerkende kracht

De wet kan ingaan op 1 januari 2020 en geldt dan voor echtscheidingen uitgesproken na die datum. De wet gaat niet over kinderalimentatie en heeft geen terugwerkende kracht.

De partijen onderkennen dat de praktijk weerbarstig kan zijn en dat mensen ook tijd nodig hebben om zich op de nieuwe wet in te stellen. Initiatiefnemer VVD-Kamerlid Van Oosten: "We snappen dat de wereld nu nog niet zo in elkaar zit, vandaar dat we een langzame afbouw hebben ingebouwd."

Dat betekent dat voor bepaalde groepen uitzonderingen gelden.