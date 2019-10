Niet alle zzp'ers blij met nieuw btw-nummer. 'Wie bedenkt zoiets'

Na jaren van protesteren en procederen zijn gisteren de eerste nieuwe btw-nummers naar zzp'ers gestuurd. Dat moet van de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat uit het btw-nummer dat nu nog wordt gebruikt, het BSN-nummer van een ondernemer is af te leiden. En dat nummer kan weer gebruikt worden voor identiteitsfraude.

Maar ook deze brief in blauwe envelop valt niet bij iedereen in goede aarde. "Leuk nieuws voor zzp'ers zoals ik", zegt ene Bastiaan in een Facebookgroep met ruim 22.000 zzp'ers. "De groep mensen die opdracht gaf voor het drukken van nieuw briefpapier, een paar dagen voor de bekendmaking van deze getalletjeswijziging." Bastiaan verwacht dat de drukkers het werk de komende weken niet aankunnen. "Wie bedenkt zoiets", voegt hij toe.

Een andere ondernemer wijst Bastiaan erop dat vorig jaar al werd aangekondigd dat er nieuwe nummers zouden komen. Had hij dan niet beter een paar maanden kunnen wachten? "Dan moet je wel nog briefpapier hebben", zegt iemand anders. "Je kunt moeilijk een paar maanden wachten met het versturen van rekeningen tot de Belastingdienst zijn zaakjes op orde heeft."

Extra aftrekposten

Martijn Pennekamp van zzp'ers-platform ikwordzzper.nl heeft weinig begrip voor ondernemers die nu hun onvrede uiten. "Dan gaat de overheid er eindelijk iets aan doen, is het nog niet goed", zegt hij. Ook moeten ondernemers volgens hem tegen veranderingen kunnen. Bovendien mogen extra kosten als aftrekpost worden opgevoerd.

De klachten zijn er volgens Pennekamp voornamelijk op gebaseerd dat mensen hun administratie nu moeten veranderen. "Het btw-nummer is wel verplicht op een factuur, maar dat betekent niet dat er bij opdrachtgevers echt iets mee wordt gedaan", zegt hij. "Wel moet het uiteraard kloppen als de Belastingdienst je controleert."

Andere plekken waar je het nummer moet aanpassen zijn je website, je e-mailhandtekening en eventuele modelovereenkomsten met opdrachtgevers. "Maar een btw-nummer op de website zetten is niet verplicht", zegt Pennekamp. Ook al kan dat nu geen kwaad meer.