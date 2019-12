Opbrengst wegenbelasting volgend jaar fors hoger

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek brengen Nederlandse autobezitters volgend jaar gezamenlijk 147 miljoen euro meer op aan wegenbelasting dan in 2019. Het CBS deed onderzoek naar de begrotingen voor 2020 van het Rijk en de provincies. Die stijging wordt veroorzaakt doordat er meer auto's zijn, de tarieven voor de wegenbelasting worden verhoogd en door de invoering van de fijnstoftoeslag voor dieselauto's.

Die extra euro's gaan deels naar het Rijk en deels naar de provincies. Aan het Rijk betaalt iedereen volgend jaar meer wegenbelasting door een inflatiecorrectie. Hoeveel je precies moet betalen hangt af van de gewichtsklasse van de auto en van de brandstof waarop de auto rijdt.

Provinciale wegenbelasting

Maar ook aan de provincie betaal je wegenbelasting, de opcentenheffing. Het gros van de Nederlandse provincies gaat die volgend jaar verhogen. Dat bedrag komt bovenop de heffing aan het Rijk, die voor autobezitters in heel Nederland geldt.

Hoe hoog de opcentenheffing is mogen provincies zelf bepalen, en dat verschilt nogal. Zo betaal je in Noord-Holland, de goedkoopste provincie, gemiddeld slechts 68 procent. Terwijl je in Drenthe gemiddeld zo'n 92 procent betaalt.

Voor een benzineauto met een gewicht van 1200 kilo betaal je daardoor in Noord-Holland 139 euro per kwartaal, terwijl je voor dezelfde auto in Drenthe 156 euro per kwartaal betaalt. Voor een dieselauto betaal je meer, want daar heft het Rijk nog een extra toeslag op. En in 2020 komt daar ook de fijnstoftoeslag nog bij.

Dieselauto wordt flink duurder

Door de invoering van de fijnstoftoeslag, ook wel de 'roettaks' genoemd, gaan eigenaren van dieselauto's volgend jaar meer wegenbelasting betalen. Die belasting betalen ze aan het Rijk, dat daarmee 49 miljoen euro meer ophaalt dan vóór de invoering van de toeslag.

De tariefswijzigingen zijn nog niet definitief, ze moeten nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Ook zouden de opbrengsten voor het Rijk en de provincies nog kunnen veranderen, als bijvoorbeeld het wagenpark minder snel groeit dan verwacht.