Flexwerkers worden duurder, terras- en campingbazen bezorgd

Naast de hogere WW-premie kan het per dag flink verschillen hoeveel van die 35 werknemers Meijkamp nodig heeft. "Als ik het goed begrijp is het gevolg van mensen laat afbellen dat je moet betalen. Niet handig, want zo werkt het in de branche niet", zegt hij. Recreatiecentrum Delftse Hout heeft een kinderboerderij waar bij goed weer vijf of zes mensen staan. Bij regen zijn er slechts twee nodig. Ook voor het terras geldt dat er flink bij- of afgeschaald wordt, afhankelijk van het weer.

'Onmogelijk'

De grens voor te laat afbellen ligt in de Wab op vier dagen. Een flexkracht die binnen die termijn wordt afgebeld, moet toch uitbetaald worden. In een cao kan wel worden afgesproken dat tot één dag terug te brengen. "Dat zullen we zeker proberen", zegt Pim Evers, eigenaar van dertien Amsterdamse horecazaken en voorzitter van Koninklijke Horeca in de hoofdstad. "Met dit klimaat is vier dagen onmogelijk. Zeker als de lokale overheid geen schotten om het terras en parasols met verwarming toelaat."

Evers erkent dat het personeel in eerste instantie positief is over betaald krijgen als ze niet hoeven te komen werken. "Maar als je uitlegt dat het ergens vandaan moet komen, bijvoorbeeld: minder mensen, dan draaien ze bij." ABN Amro verwacht dat de hogere kosten door horeca- en campingondernemers worden doorberekend aan de consument.

'Flexibiliteit ontzettend doorgeslagen'

Vakbond FNV heeft geen boodschap aan klachten van ondernemers in de horeca- en vrijetijdssector. "Ondernemers wentelen het ondernemersrisico nu af op personeel", zegt Johan Bijlsma, sectorbestuurder van FNV Recreatie. Bijlsma noemt de flexibiliteit doorgeslagen. "Het is niet voor niets dat de horeca zo moeilijk aan personeel komt. Zelfs als in de cao wordt afgesproken dat oproepkrachten één dag van te voren ingeroosterd moeten worden, dan is dat een enorme vooruitgang."