'Campings, restaurants en hotels volgend jaar weer duurder'

De prijzen in hotels, restaurants, cafés en op campings zijn dit jaar al behoorlijk gestegen, en daar komt volgend jaar nog een verhoging bovenop. Dat verwachten economen van ABN Amro, na een onderzoek naar de sector.

Belangrijke oorzaak van de verwachte prijsverhogingen is de Wet arbeidsmarkt in balans, die volgend jaar januari ingaat. Het doel van de wet is om bedrijven te stimuleren mensen niet flexibel in te huren, maar vast in dienst te nemen.

De wet zal volgens de economen vooral voor horecabedrijven het inhuren van personeel duurder maken. Dat is namelijk de sector met het hoogste aantal flexibele contracten: bijna de helft van het personeel werkt er op deze manier, onder meer omdat er in de zomer meer werk is dan in de winter.

Nieuwe wet

Als gevolg van de nieuwe wetgeving zullen de personeelskosten voor veel horecaondernemers omhoog gaan. Zo moeten ze voor flexibele krachten boven de 21 jaar meer WW-premie betalen. En ze moeten vaker uren uitbetalen, ook al blijkt personeel op het laatste moment toch niet nodig te zijn.

De verwachting is dat de personeelskosten in de horeca hierdoor zullen stijgen van rond de 30 procent naar 32 procent. "Veel horecaondernemingen kunnen het zich niet veroorloven de hogere personeelskosten voor eigen rekening te nemen", denkt Robèr Willemsen, voorzitter van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland.

Prijzen stijgen al

Prijzen in bars, hotels, restaurants en op campings zijn het afgelopen half jaar al relatief sterk gestegen: met 4,4 procent. De toename in juni was zelfs de grootste sinds 2002, volgens ABN Amro. Dat komt met name door de btw-verhoging begin dit jaar.