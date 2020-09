Migranten Lesbos hoopten na brand Moria weg te kunnen, die kans lijkt klein

Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 waren het voornamelijk Syriërs die naar Lesbos kwamen, op dit moment is met 76 procent de grootste groep migranten afkomstig uit Afghanistan. De kans dat zij asiel krijgen in Nederland is 50 procent, gemiddeld mag de helft van de Afghanen die een aanvraag doen blijven.

In het tijdelijke nieuwe kamp is nu plek voor 5000 mensen, het wordt de komende tijd verder uitgebreid. De meeste migranten willen echter helemaal niet naar een nieuw kamp, ze willen naar Europa. Ook zijn velen van hen bang dat ze er worden opgesloten. Honderden vrouwen en kinderen hielden maandag daarom een protestmars, en riepen: "No camp, freedom."

Bewoners van Lesbos

Veel bewoners van Lesbos zijn het met de migranten eens. Er moet geen nieuw kamp komen en Moria moet niet worden herbouwd. Ze zijn het zat dat hun eiland een hotspot werd en de spanning liep ook eerder dit jaar al hoog op. Bootjes met asielzoekers werden teruggeduwd en hulporganisaties werd het werk onmogelijk gemaakt.