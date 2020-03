EU schiet Griekenland met 700 miljoen te hulp wegens vluchtelingenstroom

De Europese Unie helpt Griekenland om de problemen bij de Turks-Griekse grens het hoofd te bieden. Daar proberen duizenden migranten de grens over te steken nu Turkije de grensovergang heeft opengezet. De EU trekt 700 miljoen euro uit, heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, bekendgemaakt. 350 miljoen euro is direct beschikbaar.

Het geld is bedoeld om de directe problemen aan te pakken, voor noodopvang van de nieuwe vluchtelingen en migranten en de benodigde infrastructuur. "De Griekse problemen zijn Europese problemen", zei Von der Leyen. "Deze grens is niet alleen een Griekse grens, maar ook een Europese." Ze bedankte ook de Griekse douane en de kustwacht. Ook betoonde zij haar medeleven aan de migranten die met valse beloften naar de grens zijn gelokt.

Von der Leyen brengt een bezoek aan het grensgebied met EU-voorzitter Charles Michel, de voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis.

Michel heeft Turkije opgeroepen de Turkije-deal na te leven, de overeenkomst die in 2016 werd gesloten over het stoppen van de migrantenstroom naar Europa in ruil voor miljarden euro's steun.