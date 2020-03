Nederlandse hulpverleners op Lesbos ondergedoken na bedreigingen

Nederlandse hulpverleners van Stichting Bootvluchteling zijn ondergedoken nadat ze op Lesbos waren aangevallen. "Tijdens een evacuatie van collega's in het kamp zijn we in een soort fuik gereden. We werden aangevallen met stalen buizen en onze auto's werden belaagd" vertelt een hulpverlener in het NOS Radio 1 Journaal. De hulpverlener wil om veiligheidsredenen anoniem blijven.

"Het is op dit moment niet veilig als hulpverlener op Lesbos, Er is een groep rechtsextremisten die het heft in eigen handen heeft genomen. Ze zetten wegblokkades op en gebruiken veel gerichter dan voorheen geweld, zowel tegen vluchtelingen als tegen hulpverleners en journalisten. De situatie is heel onvoorspelbaar, zegt de hulpverlener. De politie zou de situatie niet aankunnen. "Op dit moment heeft zo'n groep redelijk vrij spel. De politie heeft niet genoeg mankracht om in te grijpen".

Gemoederen verhit

De sfeer op Lesbos is gespannen door de vluchtelingencrisis. In en rond het opvangkamp Moria wonen zo'n 20.000 mensen, zeven keer meer als waar het kamp op is berekend. En voor het zesde jaar op rij komen er bootvluchtelingen bij.

Afgelopen weekend probeerden bewoners te verhinderen dat migrantenboten aan land kwamen. Ook raakten de afgelopen weken tientallen mensen gewond bij verschillende confrontaties tussen bewoners en de politie.

Het probleem dreigt nog groter te worden nu Turkije heeft besloten om migranten die de oversteek willen maken niet langer tegen te houden. "Dat dreigement heeft de gemoederen verhit", zegt EU-correspondent Sander van Hoorn vanaf Lesbos. "In wezen hoor je niet anders dan wat je de jaren ervoor hoorde: de migranten horen er niet te zijn, De Griekse regering en EU hadden beloofd dat ze naar het vasteland zouden worden gebracht en over Europa verdeeld zouden worden. Maar ze zitten er nog."