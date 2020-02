Grenzen naar EU voor vluchtelingen openzetten 'is signaal van Erdogan'

Directe aanleiding voor het openen van de grenzen is een voor de Turken dramatische verlopen bombardement in Noord-Syrië. Ruim dertig Turkse militairen kwamen gisteren om het leven in de provincie Idlib. Dat is het hoogste aantal sinds de Turken meevechten in de Syrische burgeroorlog.

In Idlib strijden rebellengroepen met Turkse steun tegen het regeringsleger van president Assad, die weer luchtsteun krijgt van Rusland. Ankara zegt dat het fatale bombardement werd uitgevoerd door het Syrische leger. 29 NAVO-ambassadeurs komen vandaag met spoed bijeen, nadat mede NAVO-lid Turkije alarm sloeg over de situatie in de belegerde stad Idlib en de omliggende provincie.

Sinds november zijn hier bijna een miljoen mensen, vooral vrouwen en kinderen, op de vlucht geslagen en honderden burgers omgekomen. Tien- tot wel honderdduizenden vluchtelingen zitten in tentenkampen aan de grens tussen Turkije en Syrië.

In deze video zie je hoe groot de tentenkampen zijn en vertellen Syriërs hun verhaal: