Bewoners Lesbos woedend over nieuwe migranten, duwen boot af

De bewoners zijn woest omdat ze veel overlast zeggen te hebben van overvolle opvangkampen, zoals het beruchte kamp Moria op Lesbos. De afgelopen week kwam het geregeld tot gevechten met de oproerpolitie. Het verzet van de bewoners was zo groot dat de politie zich uiteindelijk terugtrok.

Bewoners van Lesbos blokkeerden vandaag ook de toegangswegen naar Moria. Zo'n 300 migranten zijn noodgedwongen opgevangen in een afgesloten deel van de haven van de hoofdstad Mytilini.

De Griekse regering heeft een crisisberaad belegd over de situatie aan de grenzen. In het noordoosten van het land bivakkeren meer dan 10.000 migranten in niemandsland, nadat die de Turkse grenswachten ongehinderd hadden kunnen passeren.

De regering is vastbesloten deze migranten niet toe te laten, maar het lukte sommigen toch om de grensrivier de Evros over te steken.