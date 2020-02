VN bezorgd over 13.000 migranten in de kou bij Turks-Griekse grens

Bij de Turks-Griekse grens hebben zich volgens de VN-migratieorganisatie IOM zeker 13.000 migranten verzameld. "We maken ons zorgen over deze kwetsbare mensen die worden blootgesteld aan de kou en wind", zegt de IOM-topman in Turkije, Lado Gvilava.

Gisterochtend zei de Turkse president Erdogan al dat 18.000 migranten het land hadden verlaten, maar Griekenland en Bulgarije houden hun kant van de grens dicht. Beide landen noemden ook veel lagere aantallen migranten.

IOM-medewerkers hebben de bewegingen van migranten richting de grens gevolgd. "In de loop van de dag nam hun aantal toe doordat ze met auto's, taxi's en bussen uit Istanbul aankwamen", zei Gvilava.

Nog steeds onderweg

Bij de twee officiële grensovergangen bij Edirne en Ipsala en bij enkele officieuze overgangen telden ze in totaal meer dan 13.000 mensen. Bij de drukste grensovergang verzamelden zich volgens het IOM meer dan 3000 migranten. De organisatie meldt ook dat na zonsondergang nog altijd bussen uit Istanbul zijn vertrokken.

Volgens IOM-topman Gvilava zijn de meeste migranten mannen. "Maar we zien ook veel families met jonge kinderen. We leveren voedselpakketten en andere spullen, maar het wordt steeds kouder en het waait hard."

Correspondent Lucas Waagmeester was gisteren bij de grens, dit is wat hij aantrof: