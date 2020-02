Oproerpolitie op Griekse eilanden grotendeels teruggetrokken na hevige rellen

Premier Mitsotakis heeft vanavond een ontmoeting met regionale bestuurders en burgemeesters van de eilanden waar de gesloten kampen moeten komen, om te kijken wat er moet gebeuren om de spanningen te verminderen. De Noord-Egeïsche gouverneur Moutzouris, die aanvankelijk was uitgenodigd, is niet meer welkom omdat hij zich beledigend zou hebben uitgelaten over de premier.