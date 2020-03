Griekenland sms't migranten: blijf weg bij grens

De Griekse regering heeft migranten die vanuit Turkije de grensrivier Evros willen oversteken naar Griekenland, per sms gewaarschuwd om weg te blijven. De tekst luidt: "Griekenland heeft de grensbewaking tot het hoogste niveau opgeschaald. Probeer niet de grens illegaal over te steken."

In de sms staat ook dat de Turkse autoriteiten "volstrekt foute en misleidende" cijfers geven over het aantal migranten dat de Turkse grens zou zijn overgetrokken in de richting van de EU. Ankara maakte vanmorgen melding van 76.000 migranten die het land zouden hebben verlaten. Volgens correspondent Lucas Waagmeester, die naar het grensgebied is gereisd, zijn het er bij de Turkse grens bij Edirne naar schatting 10.000.

Turkije houdt sinds donderdag de migranten die naar de EU willen niet meer tegen, in weerwil van afspraken hierover met Brussel. President Erdogan voert zo de druk op de Europese Unie op om Turkije te steunen in de strijd in Syrië en om meer geld te geven voor de opvang van vluchtelingen.