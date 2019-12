Hitterecords, lichtende nachtwolken en tornado's: 2019 was uniek weerjaar

Het weer is er overal en altijd, maar speelde in 2019 bovengemiddeld vaak een hoofdrol in het nieuws. Met nog een paar dagen te gaan, zetten we de meest opvallende weerfenomenen voor je op een rij.

Voor wie weinig tijd heeft, valt het jaar in één woord samen te vatten: warm. 2019 is het twee na warmste jaar ooit in Nederland gemeten. De gemiddelde temperatuur kwam volgens Weeronline uit op 11,2 graden, waar 10,1 graden normaal is.

De zomerse hitte springt het meest in het oog. Het nationale hitterecord werd maar liefst twee keer gebroken. Het 75 jaar oude record (38,6 graden) sneuvelde op 24 juli, toen het kwik de 39,3 graden aantikte. Dat record hield niet lang stand, want een dag later werd het in vijf provincies warmer dan 40 graden. Het Brabantse Gilze-Rijen werd met 40,7 graden de nieuwe recordhouder.