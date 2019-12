Met Kerst geen sneeuw, maar pollen in de lucht

Het is vanaf vandaag officieel winter, maar wie de deur uitstapt zou door het zachte weer kunnen denken dat het lente is. Voor mensen met hooikoortsklachten betekent het dat ze de Kerstdagen mogelijk doorbrengen met rode ogen en een loopneus.

"Ook de natuur denkt dat het lente is", zegt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit in het radioprogramma Nieuws en Co. "We zien het aan het gras in de tuin, maar helaas voor hooikoortspatiënten heeft het ook gevolgen voor de hazelaars en de elzen. De eerste exemplaren daarvan staan alweer in bloei en dan krijg je pollen in de lucht."

Ongeveer een derde van de mensen met hooikoorts is naar schatting allergisch voor de pollen van de hazelaar. Hetzelfde geldt voor de pollen van de els.

Klimaatverandering

Het is niet voor het eerst dat hooikoortspatiënten te maken krijgen met pollen rond de feestdagen, maar het gebeurt wel steeds vaker. Vijftig jaar geleden lag de piek van het aantal bloeiende hazelaars halverwege februari, maar de laatste jaren bloeien de eerste vaak al in december.

Dat komt door hogere temperaturen in de herfst en winter. De oorzaak daarvan is niet verrassend: klimaatverandering. "De temperatuur die we nu normaal vinden ligt beduidend hoger dan vijftig jaar terug", zegt bioloog Van Vliet. Vijf decennia geleden lag de gemiddelde decembertemperatuur op 2,9 graden, nu is dat ruim 4 graden.

NOS op 3 legde eerder uit in een video waarom mensen last krijgen van hooikoorts: