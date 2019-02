Warmste februaridag ooit gemeten in De Bilt

Niet eerder was het in februari in De Bilt zo warm als vanmiddag. De temperatuur bij het KNMI steeg naar 17,5 graden en dat is een record, meldt Weerplaza. Inmiddels is het al 18,3 graden in De Bilt.

Het oude record van 17,3 graden werd op 28 februari 1959 gemeten. De hoogste temperatuur die ooit in februari ergens in Nederland werd gemeten, was in 1920. Toen werd het in Maastricht 19,3 graden.

Het warmst is het in het zuiden van het land, met 19,1 graden in Gilze-Rijen. Morgen en woensdag wordt het waarschijnlijk nog warmer. Mensen nemen het ervan en trekken eropuit of gaan buiten werken.