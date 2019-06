Tornado Rheden met 90 kilometer veel langer dan gedacht

De tornado die vorige week dinsdag over Rheden trok, heeft veel meer kilometers afgelegd dan aanvankelijk werd gedacht. Uit onderzoek van MeteoGroup blijkt nu dat de tornado over een afstand van 90 kilometer over Nederland trok.

In eerste instantie werd gedacht dat de tornado maar 33 kilometer door het land had afgelegd. Het weerbureau stelt nu op basis van een reconstructie dat de wervelstorm in een uur tijd een 90 kilometer lang traject aflegde om vervolgens de grens over te gaan naar Duitsland, schrijft Omroep Gelderland.

In die tijdspanne trok de tornado in een lijn van Nijmegen naar Zutphen en daar voorbij. De wervelstorm richtte op verschillende plekken veel schade aan. Bomen werden ontworteld en daken van gebouwen geblazen. De ravage was het grootst in Rheden, waar de windhoos over een woonwijk trok.

Meerdere tornado's

Volgens de meteorologen van MeteoGroup is het mogelijk dat de tornado die over Rheden trok zich heeft opgesplitst in Overijssel of dat er in de buurt een tweede tornado is ontstaan.

Ook zou dezelfde avond een derde en vierde tornado door de provincies Drenthe, Groningen en Friesland hebben getrokken.

Het weerbureau is nog altijd bezig met het onderzoek naar de tornado. De meteorologen zijn op zoek naar extra waarnemingen en vragen mensen hun foto's, video's en verhalen met hun te delen.