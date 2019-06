Tornado die huishield in Rheden legde 33 kilometer af

De tornado die dinsdagavond over Rheden trok, heeft een veel langere afstand afgelegd dan de 10 kilometer die eerst werd gedacht. Uit onderzoek van weerman Reinout van den Born van MeteoGroup blijkt dat de wervelstorm is begonnen in Nijmegen en pas 33 kilometer verderop, in Zutphen, was uitgeraasd.

In de lijn van Nijmegen naar Zutphen zijn op diverse plekken soortgelijke schades aangetroffen. Zo zijn bomen uit de grond getrokken en daken van gebouwen geblazen. De ravage was het grootst in Rheden, waar de windhoos over een wijk trok.

'Heel uitzonderlijk'

Van den Born bezocht afgelopen dagen plekken die in de lijn van de tornado lagen. "Dit is heel uitzonderlijk", zo vertelt hij tegen Omroep Gelderland. "Ik heb een lijn getekend op een kaart en ben die lijn gevolgd. Precies op de plekken waar ik het verwachtte, trof ik zware schade aan. Enkele tientallen meters naar links of rechts was de schade al veel minder. Dat wijst erop dat het één tornado was, die van Nijmegen naar Zutphen is getrokken."