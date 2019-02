Het is abnormaal warm en dat zijn gouden tijden voor Arnold (en anderen)

De gevolgen voor de lange termijn zijn wel degelijk zorgelijk, benadrukt Van Vliet, die als bioloog onderzoek doet naar klimaatverandering: "Je moet dit zien als een indicator. Deze hoge temperaturen staan ergens voor: we gaan in een heel korte tijd naar een andere temperatuurzone."

Denk na over de gevolgen daarvan, is de boodschap van Van Vliet: "Stel je bent een schooldirecteur: is mijn school klaar voor warmer weer? Of je bent een huiseigenaar: gaat je huis verzakken door droogte? Of je hebt een restaurant: kun je je terras uitbreiden? Voor al dit soort vragen is het alle hens aan dek. We moeten onze kop niet in het zand steken."