Tornado Rheden laat spoor van vernieling achter, vannacht weer onweer

De tornado vannacht in Rheden in Gelderland heeft een schadespoor van zo'n vier à vijf kilometer achtergelaten. "Binnen dat spoor is de schade echt enorm", zegt weerman Reinout van den Born van MeteoGroup. Ook op andere plaatsen in het land heeft het noodweer tot problemen geleid. Er vielen veel bomen om en huizen en auto's raakten beschadigd.

Het spoor van de windhoos is duidelijk te zien. Het loopt van de provinciale weg in Rheden richting Velp, door de weilanden, richting de Posbank.

Tornado is windhoos

Een windhoos is hetzelfde als een tornado. "Het is zo'n slurf die uit de wolk hangt, plaatselijk een wervelwind veroorzaakt, die vaak beweegt met vrij grote snelheid en daardoor dus een heel duidelijk afgebakend schadespoor achterlaat dat je heel goed kunt volgen."

Inwoners van Rheden zijn nog niet van de schrik bekomen. Pas bij daglicht zagen de meeste mensen wat er is gebeurd. Onder meer in de straat De Del is de schade goed te zien. Bomen zijn op huizen gevallen en meerdere auto's zijn bedolven onder de takken. Ook een deel van het dak van de kantine in een sporthal is eraf. De precieze omvang van de schade is nog niet bekend.