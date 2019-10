Regen, regen, regen maar dat lost droogteprobleem (nog) niet op

De vele regen van de afgelopen week en ook de neerslag door (het restje van) orkaan Lorenzo van vandaag was zeer welkom voor boeren, natuurliefhebbers en Waterschappen. Maar hoewel het misschien al dagen nat is, lost dit het droogteprobleem nog niet helemaal op.

Door twee zeer droge zomers op een rij is het grondwaterpeil in het oosten en zuidoosten van het land namelijk zo ver gezakt, dat er mogelijk maandenlang gestage regen nodig is om het weer te laten stijgen. "Grond die eenmaal is opgedroogd, wordt veel minder snel weer vochtig. Daarom is er soms wel drie keer zo veel water nodig als dat er uit de grond verdampt is", legt NOS-weerman Gerrit Hiemstra uit.

"Het werkt namelijk niet zoals een spons die weer net zoveel water kan opnemen als dat eruit is geknepen. Als de kleine poriën in de grond eenmaal leeg zijn, loopt het water snel door de grotere scheuren en poriën naar beneden en zijn ze niet zomaar weer vol."