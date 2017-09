De dreigende taal van Trump en Kim Jong-un wordt steeds persoonlijker

De uitspraken van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump worden niet alleen steeds dreigender, ze worden ook steeds persoonlijker.

In de afgelopen week noemde Trump zijn Noord-Koreaanse collega "een kleine raketman". Die uitspraak noemde Kim "geestelijk gestoord gedrag".

Nieuwjaarstoespraak

De beledigingen over een weer beginnen al een stuk eerder, namelijk nog voordat Trump officieel als president is beëdigd. Het gaat er aanvankelijk wat gemoedelijker aan toe. Kim Jong-un kondigt op 1 januari in zijn nieuwjaarstoespraak de lancering van een intercontinentale raket aan die de VS kan raken.

"Maar dat gaat niet gebeuren!", reageert Trump een aantal dagen later via Twitter.

Noord-Korea doet in de maanden erna verschillende raketproeven. "De test van Noord-Korea met de ballistische raket is naast een oefening, ook een test om te kijken hoe de Amerikaanse president Trump reageert", zegt correspondent Marieke de Vries over een proef in februari.



Reageren doet Trump pas weer eind juni. "Het tijdperk van strategisch geduld met het Noord-Koreaanse regime is mislukt. Eerlijk gezegd is dat geduld op", zegt Trump.