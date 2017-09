'Kim Jong-un is niet langer defensief, hij zoekt nu echt de aanval op'

Het blijft afwachten wat de volgende stap is in het conflict en of de internationale gemeenschap binnenkort wordt opgeschrikt door een volgende Koreaanse raketproef, onder of boven de grond. In Japan houden ze er al wekenlang serieus rekening mee.

Ook al ligt het niet voor de hand dat Kim Jong-un Japan bewust wil raken, een ongeluk ligt bij zo'n bovengrondse proef met een waterstofbom op de loer. "Überhaupt is een bovengrondse kernproef risicovol", vertelt Van der Meer. De raketten van Noord-Korea zijn tot nu toe niet erg nauwkeurig. "Het is niet zo'n ramp als hij een kilometer links of rechts boven zee ontploft. Maar het zou pijnlijk zijn als hij boven boven Japan afgaat; daar moet je niet aan denken. En het is te hopen dat ze schepen en vliegtuigen in de buurt op tijd zullen waarschuwen."