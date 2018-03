Kremlin wil Brits bewijs zien in zaak-Skripal of anders excuses

Kremlin-woordvoerder Peskov reageerde door de Britse houding "moeilijk uit te leggen, ongefundeerd en lasterlijk" te noemen.

De Britten hebben in de nasleep van de zaak-Skripal 23 Russische diplomaten de deur gewezen, waarna de Russen hetzelfde deden met Britse diplomaten. Gisteren zei Johnson nog bewijzen te hebben dat de Russen novitsjok stiekem verder hebben ontwikkeld en een voorraad hebben aangelegd om moorden mee te plegen.

Bedreiging voor ons allen

De EU-ministers hebben in een verklaring hun onvoorwaardelijke steun uitgesproken voor de Britten. Ze veroordelen de aanslag in Salisbury en zeggen dat de levens van veel burgers in gevaar zijn gebracht door de illegale en onvoorzichtige daad. "De Europese Unie neemt de Britse inschatting dat de Russische federatie verantwoordelijk is, zeer serieus", staat over de aanslag in de verklaring.

De ministers noemen het gebruik van het zenuwgas onacceptabel en een bedreiging voor ons allen. Ze willen dat Moskou zo snel mogelijk antwoord geeft op de vragen naar aanleiding van de aanslag en het Russische novitsjok-programma. Voorafgaand aan de ontmoeting werd gespeculeerd over eventuele sancties tegen Russische instellingen of personen, maar daar staat in de verklaring niets over.

'Ventilatiesysteem gebruikt'

ABC News meldt dat de aanslag op Skripal volgens bronnen waarschijnlijk is gepleegd door het zenuwgas in poedervorm via het ventilatiesysteem in Skripals auto te verspreiden.