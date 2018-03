NAVO noemt gedrag Russen bedreiging voor de vrede

Het gedrag van Rusland is onacceptabel, vindt secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO. "Het is een bedreiging voor de vrede en stabiliteit in de wereld", zei Stoltenberg in een reactie op de aanslag met zenuwgas in Salisbury op de voormalige dubbelspion Sergej Skripal.

De NAVO maakt zich grote zorgen over het roekeloze gedrag van de Russen. "Dit is het eerste offensieve gebruik van zenuwgas op het grondgebied van de NAVO. Dat is een schending van de internationale verdragen", aldus Stoltenberg.

Komende maandag komt de Britse minister Johnson van Buitenlandse Zaken naar het hoofdkwartier van het bondgenootschap in Brussel om de situatie te bespreken.

De normen vervagen

Stoltenberg ziet een patroon in de Russische acties. "We hebben niet alleen de bezetting van de Krim, maar ook het ongevraagd binnenvallen met troepen in Moldavië en Georgië, militaire steun aan de separatisten in Oost-Oekraïne en inmenging in Montenegro en andere landen op de Balkan." Verder noemde de hoogste baas van de NAVO nog de pogingen van de Russen om democratische verkiezingen te ondermijnen.

De zorg bij de NAVO is dat de normen aan Russische kant beginnen te veranderen. "De lijnen tussen gewone, conventionele oorlogsvoering en nucleaire oorlogsvoering vervagen", zei Stoltenberg. "De NAVO staat als een blok achter Groot-Brittannië, hoewel het land geen beroep heeft gedaan op artikel 5." Dat artikel houdt in: een aanval op één lidstaat is een aanval op alle lidstaten.

Hoe gevaarlijk Stoltenberg de aanval ook vindt, "de NAVO blijft defensief. We willen geen nieuwe Koude Oorlog of wapenwedloop. Dat is duur, riskant en levert uiteindelijk geen winnaar op."

Inmiddels hebben ook Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten zich achter Groot-Brittannië geschaard in de zaak-Skripal. Ze eisen gezamenlijk opheldering van Moskou. In een verklaring spreken ze van een inbreuk op de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk.