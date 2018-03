Britten en Russen beschuldigen elkaar in zaak-Skripal

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zegt dat de Russische president Vladimir Poetin hoogstwaarschijnlijk persoonlijk opdracht heeft gegeven voor de vergiftiging van ex-dubbelspion Sergej Skripal. Het Kremlin heeft woedend gereageerd en noemt de opmerking "schokkend en onvergeeflijk".

Volgens Moskou overtreedt Johnson met de beschuldigingen alle regels van het beschaafde diplomatieke verkeer. Kremlin-woordvoerder Peskov herhaalde dat Rusland niets te maken heeft met de aanval met zenuwgas in Salisbury op Skripal en zijn dochter. De twee slachtoffers liggen nog steeds in het ziekenhuis.

De Britse minister van Defensie Gavin Williamson veroorzaakte vanochtend woedende reacties door te zeggen dat Rusland zijn kop moet houden en moet vertrekken. Zijn Russische collega van Defensie noemde Williamson een "impotente intellectueel" en minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei dat hij waarschijnlijk niet genoeg onderwijs genoten heeft.

Tegenmaatregelen Rusland

De Britten hebben in reactie op de aanslag 23 Russische diplomaten een week de tijd gegeven om Engeland te verlaten. Critici zeggen dat dit niet veel uithaalt en dat May achter de oligarchen, de kring rond Poetin, aan moet gaan. De Russische minister Lavrov heeft gezegd dat Rusland "natuurlijk" tegenmaatregelen zal nemen door Britse diplomaten het land uit te zetten. Die maatregel kan volgens het Kremlin elk moment worden afgekondigd.

Eerder zei de Britse premier May al dat het zeer waarschijnlijk is dat de Russische overheid achter de aanslag zit. De NAVO is zeer bezorgd over de zaak. De Britten onderzoeken de betrokkenheid van de Russische overheid bij nog veertien verdachte sterfgevallen in Groot-Brittanniƫ, zoals zakenman Boris Berezovski.

Russische maffia

De Russen verwijten de Britten dat ze niet de kans krijgen om het gebruikte gifgas, dat in de jaren 70 en 80 door de Sovjet-Unie werd ontwikkeld, te onderzoeken. De Russische vertegenwoordiger bij de OPCW, de organisatie die toezicht houdt op het verbod op chemische wapens, stelt dat zowel de Britten als de Amerikanen ook toegang hadden tot het zenuwgas.

Ondertussen heeft Labour-leider Jeremy Corbyn gewaarschuwd dat de Britse overheid niet te snel met de beschuldigende vinger naar Rusland moet wijzen, want dat is niet in het belang van het Verenigd Koninkrijk. Volgens hem loopt het onderzoek nog en is de politie bezig met het verzamelen van de feiten. Hij heeft in de Britse krant The Guardian geopperd dat de Russische maffia achter de aanslag kan zitten.

Logisch

Minister Blok van Buitenlandse Zaken, die deze week nog contact heeft gehad met zijn Britse collega, noemt het cruciaal dat de informatie over wie er achter de aanval op Skripal zit boven tafel komt. Volgens hem is het logisch Rusland te vragen informatie te leveren aan de OPCW in Den Haag. "Er zijn maar weinig landen die dit soort gifgassen kunnen maken en Skripal is een Rus, dus het is logisch dat die vraag aan de Russen wordt gesteld."

Maar Blok wil niet zover gaan als sommige andere landen om nu al te zeggen dat Rusland de dader is. "Je moet in zo'n proces zorgvuldig zijn: Nederland heeft geen eigen informatie over de daders, mogelijk dat andere landen die wel hebben".

De Nederlandse minister praat maandag met zijn collega's van de EU en hij is benieuwd wat ze hem daar dan over vertellen.