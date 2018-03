Voormalige dubbelspion Skripal aangevallen met zenuwgas

De voormalige Russische dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter Julia zijn zondag gericht aangevallen met een zenuwgas, met het doel hen te vermoorden. Dat heeft het hoofd van de antiterreureenheid van de Britse politie, Mark Rowley, gezegd in Londen. Hij wilde niet zeggen welk gas het is.

Ook wil de politie niet speculeren over het motief achter de aanval. Minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson wees gisteren met de beschuldigende vinger naar Rusland, maar daarvoor is kennelijk nog geen ander bewijs dan dat Skripal een voormalige Russische spion is.

Skripal en zijn dochter liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De autoriteiten hebben niets gezegd over hun overlevingskansen. Volgens Sky News zijn ze nog in coma. Ook de politieman die als eerste bij hen was, is er slecht aan toe. Volgens de politie is er verder geen grote bedreiging voor de volksgezondheid.

Onopvallend

Skripal werd in 2006 in Rusland veroordeeld tot dertien jaar strafkamp, omdat hij gewerkt zou hebben voor de Britse dienst MI6, maar werd later bij een spionnenruil vrijgelaten. Hij leidde een onopvallend leven in Salisbury, een stadje in het zuiden van Engeland. Het is niet duidelijk waarom Rusland hem jaren na dato uit de weg zou willen ruimen.

Wel bericht de BBC dat hij voor Britse militairen lezingen heeft gehouden over de Russische inlichtingendiensten. Zijn dochter Julia woonde en werkte in Moskou, maar bezocht haar vader geregeld.

Restaurant en pub

De 66-jarige Skripal en zijn 33-jarige dochter werden zondagmiddag bewusteloos gevonden voor een winkelcentrum in Salisbury.

Rowley riep vanavond opnieuw iedereen die informatie kan geven, op zich te melden. De politie wil vooral spreken met mensen die tussen 13.00 uur en 16.00 uur aten en dronken in het nabijgelegen Italiaanse restaurant Zizzi of The Bishop's Mill-pub. Beide horecagelegenheden blijven voorlopig gesloten.