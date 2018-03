Russen zetten nu ook Britse diplomaten uit in vergiftigingszaak

In reactie op de maatregelen die de Britse regering heeft genomen tegen Rusland, heeft het Kremlin nu besloten ook Britse diplomaten uit te zetten. Dat heeft minister Lavrov van Buitenlandse Zaken gezegd. Hoeveel het er zijn is nog niet bekendgemaakt.

De Britse premier May stuurde gisteren 23 Russische diplomaten naar huis, omdat ze Rusland verantwoordelijk houdt voor het vergiftigen van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter, vorige week in Salisbury. De twee liggen nog steeds in het ziekenhuis.

Britse provocatie

Rusland heeft opnieuw alle beschuldigingen van de hand gewezen. Lavrov noemt ze onacceptabel en onverantwoordelijk en zegt dat hij de opstelling van de Britten niet begrijpt. Volgens de Russen is er geen bewijs dat zij betrokken zijn bij de aanval met gif en gaat het om een Britse provocatie. Moskou zou geen enkel belang hebben bij het vergiftigen van Skripal.

Lavrov houdt het erop dat de Britten zo reageren vanwege binnenlandse problemen zoals de brexit en dat May het blijkbaar nodig heeft om zich op te stellen als een sterke leider.