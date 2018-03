Ook Nederland veroordeelt zenuwgasaanval Salisbury

Nederland veroordeelt de zenuwgasaanval in Salisbury nadrukkelijk. Dat heeft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken via Twitter laten weten. "Nederland steunt het Britse volk en premier Theresa May. Volledige steun aan het Verenigd Koninkrijk in de zoektocht naar de waarheid", zo schreef hij in het Engels.

De voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal (66) werd op zondag 4 maart samen met zijn 33-jarige dochter Julia bewusteloos aangetroffen in een park bij een winkelcentrum in Salisbury, in het zuiden van Engeland. Ze bleken te zijn aangevallen met zenuwgas en liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis, evenals de agent die hen als eerste benaderde.