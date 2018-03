Boris Johnson: OPCW komt maandag gif Skripal onderzoeken

Onderzoekers van de OPCW, de organisatie die strijdt voor een verbod op chemische wapens, komen morgen naar Engeland om het gifgas te onderzoeken dat onlangs is gebruikt tegen een Russische dubbelspion en diens dochter. Dat heeft de Britse minister Boris Johnson bekendgemaakt.

De experts zullen monsters van het gas naar de beste internationale laboratoria sturen om het gezamenlijk te detecteren, zei Johnson bij de Britse BBC. De OPCW zetelt in Den Haag.

Precies twee weken geleden werden Sergej Skripal en zijn dochter Joelia buiten bewustzijn gevonden buiten een winkelcentrum in Salisbury. Op hun lichaam werden sporen gevonden van het gifgas novitsjok, dat in de jaren 70 en 80 werd ontwikkeld in de toenmalige Sovjet-Unie. De twee liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

'Gas in Engeland gefabriceerd'

De Russen ontkennen elke betrokkenheid. De Russische EU-ambassadeur Tsjizjov suggereerde vanmorgen bij de BBC dat het gas ook afkomstig kan zijn van een Brits laboratorium voor chemische wapens, Porton Down, dat 12 kilometer buiten Salisbury ligt.

Minister Johnson reageerde geƫrgerd op die suggestie en noemde de reactie van Moskou op de gebeurtenissen "sarcastisch, vertroebelend en belemmerend".

Uitwijzing

Het voorval heeft geleid tot grote spanningen tussen Londen en het Kremlin. De Russen ontkennen elke betrokkenheid, maar Londen heeft desalniettemin 23 Russische diplomaten uitgewezen. Moskou reageerde al snel met de uitwijzing van 23 Britse diplomaten en de sluiting van het consulaat in Sint-Petersburg.