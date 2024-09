Tweede man Hezbollah: Israël zal doelen niet bereiken • Gedode Hamas-leider Libanon werkte voor UNRWA

In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

De plaatsvervangend leider van Hezbollah zegt dat de organisatie is voorbereid op een Israëlisch grondoffensief.

Volgens The Wall Street Journal hebben Israëlische commando's al operaties uitgevoerd op Libanees grondgebied.

Hamas meldt dat de leider in Libanon is gedood bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van het land.

