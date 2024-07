Hamasleider Haniyeh gedood in Iraanse hoofdstad Teheran

Correspondent Midden-Oosten Daisy Mohr:

"Volgens analisten ligt het echte zwaartepunt van Hamas bij mensen als Yahya Sinwar en Mohammed Deif, maar dat neemt niet weg dat dit een grote klap zal zijn. Haniyeh trad in tegenstelling tot veel andere Hamas-leiders wel naar buiten en was een sleutelpersoon bij de onderhandelingen die al maanden duren en ontzettend moeizaam gaan. Hij ging naar Istanbul, was actief in Qatar, en ontmoette verschillende tussenpersonen.

Met de dood van Haniyeh wordt alles nog veel gecompliceerder. Gisteravond zagen we in Beiroet de liquidatie van een belangrijke Hezbollah-leider. Dat kwam al als groot nieuws. En nu dit. Israël raakt Beiroet én Teheran, binnen 24 uur, en laat zien dat ze belangrijke leiders kunnen liquideren - als ze inderdaad achter deze liquidatie in Teheran zaten. Dat zal niet goed vallen.

Bovendien wordt Iran hierdoor mogelijk gedwongen om direct betrokken te raken bij de oorlog. Er wordt al maanden gevreesd voor verdere regionale escalatie. Iran wordt gezien als het hoofd van de "As van Verzet", met groepen als Hamas, de Houthi's in Jemen, Hezbollah in Libanon en pro-Iraanse groepen in Irak. De komende 24 tot 48 uur worden cruciaal. We moeten nu afwachten wat de reactie gaat worden, en die kan van alle kanten in de regio komen."