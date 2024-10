Robin Ramaekers / VTM Nieuws Stijn De Smet (l) en Robin Ramaekers (r)

NOS Nieuws • vandaag, 18:11 Aangevallen Belgische journalist urenlang ondervraagd in kelder in Beiroet

Een van de Belgische journalisten die vannacht werden aangevallen en mishandeld door een menigte in Beiroet, is urenlang opgesloten en ondervraagd in een kelder. Het tweetal werd beschuldigd van spionage voor Israël, komt naar voren uit een reconstructie door Belgische media.

Oorlogsjournalist Robin Ramaekers en cameraman Stijn De Smet waren voor VTM Nieuws bezig waren met een reportage over een Israëlische aanval op een hulpverlenerspost van Hezbollah, eerder die nacht, toen een groep van twintig mannen zich tegen hen keerde.

De Belgen hadden zich voorbereid op een mogelijk gevaarlijke situatie. Zo werden ze bijgestaan door een fixer, een lokale inwoner die journalisten de weg wijst, en droegen ze vesten waar in grote letters "pers" op stond, schrijft de Belgische krant HLN. De situatie werd als veilig ingeschat.

Dat bleek anders. De menigte begon te schieten op de cameraman, die twee keer geraakt werd in zijn been. De interviewer en de fixer kregen klappen en werden meegesleurd. Ze werden opgesloten in een kelder waar ze ondervraagd werden en nog meer klappen kregen. Na vier uur werden ze op straat gezet. Een man die zei dat hij werkte voor het Libanese leger bracht hen met een bromfiets naar het hotel.

"Geen enkel verhaal is je leven waard"

Van cameraman De Smet werd pas uren later iets vernomen vanuit een ziekenhuis. Hij was daar behandeld aan zijn schotwonden. Hij bleek niet geraakt op vitale plaatsen en kon terug naar het hotel. Over de toestand van de fixer is niets bekend.

Een journalist van de VRT vertelde eerder vandaag wat er gebeurde met zijn VTM-collega's:

1:54 VRT-journalist Jens Franssen over Belgische VTM-collega's die gewond raakten in Beiroet

Ramaekers is inmiddels ook terug in het hotel nadat hij in het ziekenhuis behandeld is aan breuken in zijn gezicht. Beide journalisten maken het naar omstandigheden goed, is te lezen in Belgische media. "Ik ben blij dat ik Stijn straks levend terugzie. Geen enkel verhaal is je leven waard", zei Ramaekers in een eerste reactie tegen VTM.

"De voorbije 24 uur zijn erg heftig geweest en heel anders uitgedraaid dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen." De twee hebben inmiddels met hun families gesproken.

Terug naar huis

Ook de hoofdredactie van VTM Nieuws heeft gebeld met het tweetal. De Belgische ambassade is ingeschakeld om de journalisten te helpen. Gekeken wordt hoe ze zo snel mogelijk weer naar huis kunnen, heeft de Belgische minister Lahbib van Buitenlandse Zaken gezegd.

Dat geldt ook voor andere Belgen in Libanon. Morgen keren 180 Belgen terug die Libanon willen verlaten, schrijft de VRT. Een deel van hen reist mee op een Nederlandse vlucht, de rest komt met commerciële vluchten terug.